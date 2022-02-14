В КПРФ рассказали о состоянии Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов чувствует себя хорошо. Об этом заявил замглавы думской фракции партии Николай Коломейцев, его цитирует РИА Новости.

«Он чувствует себя хорошо. Вопрос о его пребывании на контроле у [лечащего] врача», — рассказал Коломейцев.

Геннадий Зюганов ранее заявил, что находится в рабочем состоянии. Он рассказал, что врачи пока наблюдают за его состоянием, поэтому о сроках выписки говорить сложно.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в московскую Центральную клиническую больницу (ЦКБ) с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.