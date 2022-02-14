Песков сообщил о доработке внешнеполитической концепции России

Внешнеполитическую концепцию России доработают с учетом нынешней обстановки в мире. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова.

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По его словам, внешнеполитические документы претерпевают изменения. Так, на недавнем оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры новой внешнеполитической концепции.

Песков отметил, что она будет дорабатываться, но с учетом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, "она развивается диалектически с нашей стороны", добавил пресс-секретарь.