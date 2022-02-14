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29 минут назад

Песков призвал страны Европы к «здравому смыслу»

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США всегда проявляли настойчивость в попытках повлиять на своих европейских партнеров, указывая им, что делать. Москва надеется, что Европа найдет в себе «здравый смысл» и будет думать прежде всего о собственных интересах. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков призвал страны Европы к «здравому смыслу»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, государства Европы в настоящий момент энергично пытаются усилить направление безопасности и внешней политики в своих интеграционных процессах. Песков указал, что это «один из столпов, который всегда хромал в ЕС». Поэтому сейчас европейцы планируют повысить свою внешнеполитическую роль в мировых делах.

«Это не совсем получается. Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе», — считает Песков.

Он подчеркнул, что США прямо говорят европейским государствам, что нужно делать и что будет с теми, кто отвергает их указания. Песков выразил уверенность, что Штаты будут продолжать действовать таким образом, и Москве это «хорошо известно».

Пресс-секретарь президента добавил, что Евросоюз при этом намерен стать более суверенным в своих внешнеполитических интересах. Песков выразил надежду, что в европейцах «возобладает здравый смысл», и они больше будут думать о себе, а не о желаниях США.

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