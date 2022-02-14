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30 минут назад

Песков заявил о необходимости доработать внешнеполитическую концепцию РФ

News.ruиещё 7

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию России предстоит доработать, учитывая сегодняшнюю обстановку на планете. Данный вопрос уже обсуждался на заседании Совбеза, отметил он в беседе с РИА Новости.

В Кремле анонсировали изменения во внешнеполитической концепции
Фото: ТАССТАСС

Буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учётом того, что происходит сейчас. В этом плане ситуация не статична, она развивается диалектически с нашей стороны, — пояснил представитель Кремля.

По его словам, Евросоюз придерживается установок США, хотя порой они не соответствуют его интересам. Песков выразил надежду, что в Европе смогут стать «более суверенными» в вопросах внешней политики.

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Ранее стало известно, что Дмитрий Песков заявил: Москва заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, но «насильно мил не будешь». Отношения станут развиваться с теми государствами, где есть взаимность, отметил он. Песков назвал «абсолютно нормальной практикой» ситуацию, когда дефицит общения с одними странами компенсируется общением с другими странами.

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