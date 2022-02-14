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37 минут назад

Песков: США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках влиять на страны Европы

Газета.Ruиещё 13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США никогда не испытывали дефицит настойчивости в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, заявляя, что и кому надо делать, в Москве надеются, что в Европе возобладает здравый смысл, и Европа будет думать о своих интересах. Об этом сообщает РИА "Новости".

Песков заявил о желании Европы выйти из-под влияния США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Европейские государства последовательно и весьма энергично пытаются усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах. Это один из столпов, который всегда хромал в ЕС, и европейцы отчаянно пытаются повысить внешнеполитическую роль ЕС в мировых делах. Это не совсем получается.

Во-первых, по-прежнему очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно", — рассказал Песков.

Он добавил, что это контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах. Ранее Песков прокомментировал оговорки политиков Запада, которые они в последнее время допускают во время интервью и в ходе переговоров.

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