Захарова назвала политику США и Британии пропагандой войны

"Статья 20 [пакта] не уполномочивает Соединенные Штаты и не требует законодательных действий или других мер от Соединенных Штатов, которые бы ограничили право на свободу выражения мнений и собраний, гарантированное Конституцией и законами Соединенных Штатов", - процитировала она. - Аналогичную оговорку делает Британия: "Правительство Соединенного Королевства толкует статью 20 в соответствии с правами, предоставляемыми статьями 19 и 21 пакта, и, приняв законодательные акты по вопросам, имеющим практическое значение в интересах общественного порядка (ordre public), оставляет за собой право не вводить никаких дополнительных законодательных актов. Соединенное Королевство также оставляет за собой аналогичное право в отношении каждой из своих зависимых территорий".