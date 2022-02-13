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16 минут назад

Зюганов опроверг информацию о встрече с Жириновским в больнице

Москва24

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов опроверг появившуюся ранее в СМИ информацию о встрече с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским в больнице.

Зюганов рассказал, почему не встретился с Жириновским
Фото: ТАССТАСС

"Я пожелал Владимиру Вольфовичу, как и положено, выздоровления, высказал целый ряд рекомендаций на эту тему, но при такой болезни никаких встреч не может происходить", – приводит слова Зюганова РИА Новости.

О госпитализации Зюганова стало известно 11 февраля. Представитель КПРФ рассказал, что он лег в больницу для профилактики: в последнее время у политика наблюдались признаки простудного заболевания, и он решил обратиться за медицинской помощью, чтобы исключить любые риски.

Жириновский попал в больницу

Позже секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подтвердил, что Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу Москвы с признаками ОРВИ. По его словам, компьютерная томография не показала поражения легких.

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