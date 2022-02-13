Захарова рассказала о звонках «психологически растерзанных» украинцев

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украину охватила массовая паника из-за информационных выбросов США о «вторжении» России. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском».
По словам дипломата, в МИД поступают сообщения от растерянных граждан Украины.
«Уже даже нам звонят с Украины … через третьи руки и говорят: вы нам скажите, как быть, что делать? Это просто граждане, обычные люди Украины, которых довели до состояния просто «уже всё»… растерзали психологически. Здесь уже вопрос не экономики, не финансов, не уровня жизни. Просто идет моральное изничтожение», - сказала Захарова.
По ее словам, те кто устроил глобальную информационную провокацию, не успокоятся, «пока это коллапсом не закончится».
В комментариях российские пользователи пишут, что с ними также связываются испуганные и растерянные родственники и знакомые с Украины.
«Очень жаль обычных украинцев которые попали в подобные информационные жернова. Но с другой стороны разве им до сих пор не понятно, кто для них настоящий враг? Не понятно в чьих интересах это все делается и это точно не Украина?», – написал один из пользователей.
Между тем американские СМИ продолжают утверждать о «неминуемом вторжении» России на Украину. Телеканал CNN предположил, что Россия якобы может высадить морской десант в Одессе. Такие данные предоставил каналу Центр стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне.