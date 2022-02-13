Захарова рассказала о звонках «психологически растерзанных» украинцев

«Уже даже нам звонят с Украины … через третьи руки и говорят: вы нам скажите, как быть, что делать? Это просто граждане, обычные люди Украины, которых довели до состояния просто «уже всё»… растерзали психологически. Здесь уже вопрос не экономики, не финансов, не уровня жизни. Просто идет моральное изничтожение», - сказала Захарова.