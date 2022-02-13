"Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан - сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации", - отметила дипломат.