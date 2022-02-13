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18 минут назад

Захарова: миссию ОБСЕ на Украине используют как инструмент для возможной провокации

ТАССиещё 1

Москва озабочена решением некоторых стран передислоцировать сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине, миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Действующее председательство ОБСЕ и Генеральный секретарь ОБСЕ проинформировали государства-участники о решении "ряда стран" передислоцировать своих граждан - сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине "в связи с ухудшением условий безопасности". Эти решения не могут не вызывать у нас серьезную озабоченность. Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации", - отметила дипломат.

Захарова также сообщила, что Москва призывает руководство ОБСЕ не допустить втягивания организации в нечистоплотные политические игры вокруг Украины.

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"Призываем руководство ОБСЕ решительно пресечь попытки манипуляции миссией и не допускать втягивания организации в разыгрываемые вокруг нее нечистоплотные политические игры. Исходим из того, что в условиях искусственно нагнетаемой напряженности мониторинговая деятельность миссии в полном соответствии с ее мандатом востребована как никогда", - указала дипломат.

Она добавила, что мониторинговая деятельность миссии ОБСЕ на Украине востребованна как никогда в условиях искусственно нагнетаемой напряженности.

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