Во время переговоров Путина и Макрона в Кремле отключили лифты

Во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле отключили лифты.

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Ситуацию прояснил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, пресс-центр с журналистами во время переговоров лидеров двух стран находился напротив кремлевских лифтов. Путин и Макрон встречались этажом выше. Поэтому, чтобы исключить какие-то неожиданные моменты лифты, отключили.