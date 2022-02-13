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26 минут назад

Во время переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле отключили лифты

Русская Планета

Во время переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Кремле отключили лифты.

Во время переговоров Путина и Макрона в Кремле отключили лифты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ситуацию прояснил журналист Павел Зарубин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

По его словам, пресс-центр с журналистами во время переговоров лидеров двух стран находился напротив кремлевских лифтов. Путин и Макрон встречались этажом выше. Поэтому, чтобы исключить какие-то неожиданные моменты лифты, отключили.

Напомним, президент Франции Макрон побывал с визитом в Москве 7 февраля. Переговоры с Путиным продлились более 5 часов.

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