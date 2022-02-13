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52 минуты назад

ЛДПР обратилась в правоохранительные органы из-за звонков о смерти Жириновского

ТАСС

Центральный аппарат ЛДПР направил обращение к региональным отделениям с призывом не реагировать на звонки неустановленных лиц, которые пытались распространить информацию о смерти лидера либерал-демократов Владимира Жириновского. В действительности он идет на поправку, сведения о звонках переданы правоохранительным органам, сообщил в воскресенье ТАСС первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов.

"Обращение в органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по интернету", - сказал Каргинов на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о поступивших членам партии звонках.

"Поэтому для региональных отделений мы разъяснили, чтобы люди не реагировали на эти провокационные звонки, провокационную информацию. Соответственно, послали все документы и запросы в силовые структуры", - добавил он.

По его словам, сам лидер ЛДПР "идет на поправку".

"Мы работаем, получаем задания от него, взаимодействуем. Все хорошо", - заверил Каргинов.

Появились подробности о состоянии Жириновского

В среду в пресс-службе Минздрава сообщили, что Жириновский находится в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него ковидом. По данным министерства, лидер ЛДПР был госпитализирован 2 февраля. В воскресенье в пресс-службе министерства сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное.

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