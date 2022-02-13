"Обращение в органы действительно было, потому что была провокация. Вчера ночью была масса звонков, в том числе и мне, с подставных телефонов, телефонов наших депутатов. Потом эта информация пошла по интернету", - сказал Каргинов на просьбу подтвердить сообщения в СМИ о поступивших членам партии звонках.