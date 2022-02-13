В КПРФ рассказали о состоянии госпитализированного Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, госпитализированный с признаками острой респираторной вирусной инфекции, «рвется в бой» и намерен как можно скорее вернуться к работе в Госдуме. О его состоянии со ссылкой на источники пишет Ura.ru в своем Telegram-канале.

По данным портала, пока неизвестно, будет ли политик присутствовать на заседаниях на следующей неделе — врачи не называют точных сроков его выписки из больницы.

«Но сам он очень хочет уже вернуться в здание парламента, пойти на радио, на ТВ, выступать с пламенными речами. Чтобы никто не сомневался, что все в норме и он не болеет», — рассказал собеседник издания.

12 февраля сообщалось, что Зюганов не смог навестить лидера ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося в том же медицинском учреждении, что и он. По словам председателя КПРФ, врачи пока не пускают посетителей к его коллеге.