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20 минут назад

В Госдуме назвали причины сокрытия ЛДПР болезни Жириновского

Lenta.ruиещё 1

Депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов рассказал, что ЛДПР скрывала информацию о болезни своего лидера Владимира Жириновского из-за внутренней борьбы в партии. Такую причину он назвал в беседе с Ura.ru.

«Жириновский был одним из тех, кто постоянно говорил о том, что привился многократно и фракция ЛДПР полностью привита от ковида. В результате мы видим, что прививки не гарантируют [защиты] от заражения», — пояснил он.

10 февраля источники издания в ЛДПР заявили, что против обнародования данных о здоровье политика выступила его семья.

О госпитализации Жириновского в ЦКБ с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. По данным «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за опасений, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

ЛДПР сообщила о звонках о смерти Жириновского

12 февраля стало известно, что состояние лидера ЛДПР незначительно улучшилось и близко к стабильному. В настоящий момент никакой угрозы для жизни российского политика нет.

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