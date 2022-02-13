Посол России объяснил протест Москвы против расширения НАТО

«Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос. Если бы США и НАТО не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против членства Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — сказал дипломат.