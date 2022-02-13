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1 час назад

Посол объяснил протест России против расширения НАТО

Елена Прошина

Решение Швеции вступить в Североатлантический альянс вызовет у Москвы дополнительное беспокойство в связи с расширением НАТО, сообщает Aftonbladet со ссылкой на посла РФ в Стокгольме Виктора Татаринцева.

Посол объяснил протест России против расширения НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, поэтому Россия выступает против этого.

«Это не вопрос двусторонних отношений только России и Швеции. Это принципиальный и всеобъемлющий вопрос. Если бы США и НАТО не обостряли ситуацию, мы бы не возражали против членства Швеции в НАТО. Мы бы уважали такое решение. Но сейчас ситуация с безопасностью в этой части Европы резко изменилась. Расширение НАТО — это самая большая угроза для России», — сказал дипломат.

Он также отметил невыгодное для Москвы и Стокгольма прекращение сотрудничества в военной сфере, так как для укрепления безопасности на континенте странам необходим двусторонний контакт. Так, например, удалось бы избежать недоразумения, которое произошло в январе текущего года, когда шесть кораблей ВМФ России зашли в Балтийское море.

«Если бы у Швеции были контакты с российскими военными, то Стокгольм мог бы позвонить и спросить, что делают там эти корабли. Тогда бы он узнал, что речь шла об обычном техническом осмотре, и никакого волнения не возникало бы. Тогда Швеции не пришлось бы перебрасывать военные части из Будена на Готланд», — отметил Татаринцев.

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