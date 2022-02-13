«Насильно мил не будешь»: Песков об отношениях России с Западом

Россия заинтересована с европейскими и американскими партнерами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
«Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами — и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности. Но насильно мил не будешь. Поэтому, конечно, Россия будет искать возможности для расширения взаимодействия там, где она видит взаимность», — сказал пресс-секретарь президента России.
По его словам, это абсолютно нормальная практика, «когда дефицит общения на одном, скажем так, фланге компенсируется общением на другом фланге». Отмечается, такое происходит у всех государств, «в том числе и у России».
Песков подчеркнул, что Россия — это страна, которая ищет сотрудничества со всеми.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об угрозе санкций Запада, для которых не нужен повод. По словам дипломата, Москва уже десять лет живет в фазе «активных санкций», а до этого были санкции косвенно скрытые «в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов».