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26 минут назад

Песков: Россия расширит партнерство с Западом в сферах, где увидит взаимность

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в разговоре с РИА "Новости", что Москва не отказывается от сотрудничества с западными странами.

«Насильно мил не будешь»: Песков об отношениях России с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Россия - это страна, которая ищет сотрудничества со всеми. Мы заинтересованы в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Соединенными Штатами - и в торгово-экономическом, и в инвестиционном, и по вопросам безопасности", - сказал он.

Однако "насильно мил не будешь", поэтому Москва будет расширять партнерство с Западом в тех областях, в которых увидит взаимность, отметил Песков.

Он добавил, что компенсация дефицита сотрудничества на одном "фланге" за счет другого - "это абсолютно нормальная практика, и это происходит у всех государств, в том числе и у России".

Ранее Песков назвал Мюнхенскую речь российского лидера Владимира Путина, произнесенную в 2007 году, революционной.

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