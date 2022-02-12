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42 минуты назад

Ушаков: Байден в беседе с Путиным упоминал санкции

Российская Газета

В Кремле рассказали, что в ходе разговора с Владимиром Путиным президент США Джо Байден упоминал санкции, хотя на этом вопросе и не делался акцент.

Ушаков: Байден в беседе с Путиным упоминал санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером", - сказал Ушаков.

Отметим, что президенты России и США общались больше часа.

В свою очередь Путин, по словам Ушакова, подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России. Так, президент России прошелся по истории взаимоотношений США, НАТО и России.

Отметим, что беседа Путина и Байдена стала продолжением их переговоров 7 декабря и телефонного контакта 30 декабря.

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