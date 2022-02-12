В Кремле обвинили США в раздувании истерии вокруг "вторжения"

Соединенные Штаты раздувают истерию вокруг вторжения на Украину, которое якобы планирует Россия, а параллельно накачивают Киев оружием. Об этом заявил в субботу журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонной беседы российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.
"Факты такие, что американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения, называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов", - сказал он.
Ушаков сообщил, что Путин привлек внимание Байдена к опасности поставок оружия на Украину, которыми занимаются западные страны.
"Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма", - сказал представитель Кремля.
Ушаков заявил, что США под видом утверждений о якобы готовящемся вторжении России на Украину создают предпосылки для возможных провокаций со стороны киевских силовиков.
"Под аккомпанемент утверждений о "вторжении" создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил. Так мы расцениваем эту ситуацию", - сказал он.
По словам Ушакова, нагнетание темы насчет планов России по "вторжению" на Украину велось скоординированно, к данному моменту истерия достигла апогея.
"Нагнетание вокруг темы "вторжения" велось скоординированно. Истерия достигла просто апогея", - констатировал представитель Кремля.