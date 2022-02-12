В Кремле обвинили США в раздувании истерии вокруг "вторжения"

"Наш президент обратил внимание на опасность милитаризации Украины, ее накачку современным оружием, чем целенаправленно занимаются западные страны, тем самым поощряя возможные провокации украинских силовиков как в отношении Донбасса, так и в отношении Крыма", - сказал представитель Кремля.