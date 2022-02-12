В Белом доме рассказали о беседе Путина и Байдена

"В то же время мы наращиваем усилия, направленные на сдерживание России и на то, чтобы она понесла издержки, если она все равно решит прибегнуть к военным действиям", - сказал чиновник. "В последние дни мы продолжили предоставлять помощь Украине в сфере безопасности, а наши консультации с ЕС, Великобританией, Канадой и другими партнерами и союзниками по обеспечению готовности к незамедлительному введению серьезных финансовых санкций и экспортных ограничений также движутся к кульминации", - добавил он.