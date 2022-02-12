Появились подробности о состоянии Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского, госпитализированного с COVID-19 в ЦКБ Москвы, незначительно улучшилось и близко к стабильному. Об этом в субботу, 12 февраля, со ссылкой на источник в своем Telegram-канале сообщает URA.ru.

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По данным источника издания, никакой угрозы для жизни российского политика нет. При этом он продолжает время от времени дышать через кислородную маску. Лечением Жириновского занимаются лучшие специалисты, регулярно проводящие консилиумы относительно его состояния и методов лечения. В этих совещаниях участвуют ведущие медики страны.

Ранее 12 февраля сообщалось, что оказавшийся в той же московской Центральной клинической больнице с признаками острой респираторной вирусной инфекции лидер КПРФ Геннадий Зюганов хотел навестить Жириновского, но врачи не пустили его.