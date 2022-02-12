Байден и Путин начали переговоры по Украине

В Кремле не исключают, что под прикрытием западной информационной кампанииВ Кремле не исключают, что под прикрытием западной информационной кампанииПрезиденты США и России Джо Байден и Владимир Путин начали телефонный разговор, касающийся украинского кризиса. Беседа началась в 19:04 мск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

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Ранее журналист телекомпании CNN Кевин Липтак сообщил в Twitter, что американский лидер общапется с российским коллегой, находясь в резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд).

«Разговор Байдена с Путиным начался сразу после 11:00 по времени Восточного побережья», - пишет Липтак.

Сегодня стало известно, что Госдепартамент США приказал дипломатам и работникам, кроме «основной группы», покинуть американское посольство в Киеве. В Госдепе заявили, что опасаются, что «вскоре Москва предпримет крупный штурм».

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