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1 час назад

Пресс-секретарь президента: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности

Газета.Ruиещё 5

Россия не получила от США и НАТО прямых ответов на предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков: Россия не получила прямых ответов по гарантиям безопасности
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Глава РФ Владимир Путин достаточно последователен в своем подходе к партнерам Москвы, которые сейчас действуют в качестве оппонентов. Глава государства без обиняков прямо ставит вопросы и ожидает прямых ответов, подчеркнул Песков.

«И как в 2007 году он прямо ставил вопросы, так и в 2022 году он прямо поставил вопросы в проектах тех двух документов, которые были переданы Вашингтону и НАТО. Прямых ответов мы не получили», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Запад пытается направить внимание на второстепенные вопросы, чтобы избежать понимания критически важных для России проблем. Он выразил мнение, что Путин будет придерживаться своей позиции и настаивать на том, чтобы «экзистенциональные вопросы» не оставлялись без внимания и не игнорировались.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор в связи с ситуацией вокруг Украины.

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