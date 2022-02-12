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47 минут назад

Путин заявил о «масштабной накачке» Украины вооружением

Lenta.ruиещё 1

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил о том, что идет масштабная накачка Киева современным вооружением. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Путин заявил о «масштабной накачке» Украины вооружением
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что главы государств обсудили ситуацию, связанную с провокационной информацией о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину. По словам российского лидера, именно под этот «аккомпанемент» создаются предпосылки для агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе.

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