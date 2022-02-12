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47 минут назад

Путин поздравил российских лыжниц с заслуженным олимпийским золотом

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин поздравил Юлию Ступак, Наталью Непряеву, Татьяну Сорину и Веронику Степанову с победой в соревнованиях по лыжным гонкам в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

Путин поздравил российских лыжниц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Поздравляю вас с настоящим триумфом, с заслуженным олимпийским золотом. Невероятная сила воли, командная сплоченность, стремление бороться до конца, до последних секунд помогли вам буквально вырвать победу у серьезных и опытных соперниц, убедительно подтвердить свои лидерские качества", - говорится в сообщении.

По словам Путина, российские спортсменки оправдали надежды тренеров, наставников, коллег по сборной и всех российских болельщиков, которые с надеждой следили за их захватывающим выступлением. Он пожелал лыжницам новых успешных стартов и спортивных достижений.

В субботу российские лыжницы завоевали золотые медали в эстафете 4х5 км на Олимпийских играх в Пекине. Россиянки преодолели дистанцию за 53 минуты 41 секунду. Второе место заняла команда Германии в составе Катерины Зауэрбрай, Катарины Хенниг, Виктории Карл и Софи Крель (отставание 18,2 секунды). Бронзу завоевала сборная Швеции в составе Майи Дальквист, Эббы Андерссон, Фриды Карлссон и Йонны Сундлинг (+20,7). Первые два этапа эстафеты лыжницы прошли классическим стилем, а третий и четвертый - свободным.

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