В МИД России заявили о «накачке» Украины вооружением

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине — чего стоит одна только накачка "незалежной" вооружениями и инструкторами — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях», — отметила Захарова.