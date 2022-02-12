В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
10 минут назад

МИД России объявил об «оптимизации штатов» за рубежом из-за провокаций

Илья Родин

Министерство иностранных дел России сообщило об особенностях функционирования дипмиссии на Украине. В связи с возможными провокациями, принято решение об оптимизации штатов.

МИД России объявил об «оптимизации штатов» за рубежом из-за провокаций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«РФ, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Посольство и консульства РФ на Украине продолжат выполнение своих основных функций», - заявил МИД.

В российском посольстве в Киеве заявили ТАСС, что сотрудники дипмиссии продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.

«Мы продолжаем свою работу», - уверил он журналистов.

Ранее СМИ писали, что началась эвакуация российских дипломатов.

«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», - цитирует его агентство.

Напомним, что значительная часть западных стран постепенно вывозит своих граждан из Украины. Особенную активность проявляют США, Соединенное Королевство, Япония, Германия и Австралия.

В Киеве утвердили план эвакуации населения

Причиной паники является мнимая агрессия России по отношению к сопредельному государству. СМИ западных стран ежедневно выпускают разнообразные провокационные статьи по этой тематике. В свою очередь, Москва всячески отрицает какие-либо захватнические планы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители