МИД России объявил об «оптимизации штатов» за рубежом из-за провокаций

Министерство иностранных дел России сообщило об особенностях функционирования дипмиссии на Украине. В связи с возможными провокациями, принято решение об оптимизации штатов.
«РФ, опасаясь провокаций Киева или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Посольство и консульства РФ на Украине продолжат выполнение своих основных функций», - заявил МИД.
В российском посольстве в Киеве заявили ТАСС, что сотрудники дипмиссии продолжают работать на территории Украины в штатном режиме.
«Мы продолжаем свою работу», - уверил он журналистов.
Ранее СМИ писали, что началась эвакуация российских дипломатов.
«По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство», - цитирует его агентство.
Напомним, что значительная часть западных стран постепенно вывозит своих граждан из Украины. Особенную активность проявляют США, Соединенное Королевство, Япония, Германия и Австралия.
Причиной паники является мнимая агрессия России по отношению к сопредельному государству. СМИ западных стран ежедневно выпускают разнообразные провокационные статьи по этой тематике. В свою очередь, Москва всячески отрицает какие-либо захватнические планы.