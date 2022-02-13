МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве

Это (снятие флага — прим. «Ленты.ру») происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации, — заявила Захарова.