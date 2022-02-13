МИД отреагировал на снятие британского флага с посольства в Киеве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала снятие британского флага с посольства в Киеве. Она назвала ситуацию частью информационно-политической провокации о якобы грядущем вторжении России на Украину. Такое заявление она сделала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live»
Это (снятие флага — прим. «Ленты.ру») происходит тогда, когда посольство прекращает официально свою работу. По-разному это происходит. У нас это случалось в тех случаях, например, генеральное консульство России в Сан-Франциско, которое было закрыто по такому же совершенно надуманному указу из Вашингтона, связано было с тем, что там было якобы разведывательное гнездо Российской Федерации, — заявила Захарова.
По мнению представителя МИД, Запад вместо того, чтобы сразу заявить об эвакуации своего дипперсонала с Украины, потому что они могут готовить провокации, начали рассказывать, что Россия вывезла посольство из Киева из-за якобы подготовки ко вторжению.
Она подчеркнула, что российское посольство в Киеве продолжает работать.
«А это вот все парад-алле, который является частью информационно-политической провокативной деятельности», — сказала Захарова.
Ранее стало известно, что Россия оптимизирует штат загранучреждений на Украине из-за возможных провокаций Киева и третьих стран. В ведомстве отметили, что посольство и консульства на Украине продолжат выполнение своих основных функций. Об этом заявил МИД России после того, как 12 февраля источник РИА Новости сообщил о возможном отъезде сотрудников диппредставительств России с Украины.