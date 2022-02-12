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21 минуту назад

Песков: речь Путина в Мюнхене была призывом не прятать голову в песок

Свободная прессаиещё 1

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков высказался о речи российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции. По его словам, она не была агрессивной.

«Мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все - я имею в виду коллективный Запад - окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время. Хотя я по-прежнему уверен, ничего агрессивного там нет. Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались», - цитирует Пескова РИА «Новости».

Напомним, Путин выступил на конференции 10 февраля 2007 года. Данная речь политика стала одной из самых ярких.

Ранее в британском журнале вышла статья про российского президента Владимира Путина. По мнению журналиста, Путин полностью изобличил Запад как некое теоретическое построение, очень далекое от современных реалий. Фактически, российский лидер выставил Запад «пережитком истории» и доказал, что никакого Востока и Запада больше нет.

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