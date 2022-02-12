Песков назвал «привлекательную» альтернативу Мюнхенской конференции

Мюнхенская конференция по безопасности перестала быть дискуссионной площадкой и «превратилась в клуб одной точки зрения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

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«Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему», - отметил представитель Кремля.

По его словам, Мюнхенская конференция остается интересной для многих участников. Но альтернативные мнения там не приемлют. Она превратилась в клуб одной точки зрения, потеряла объективность и «востребованность для нас».

Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля, она пройдет в очном формате впервые за два года. Президент России Владимир Путин не приедет на мероприятие.

На Мюнхенской конференции 2007 года российский лидер произнес речь, жестко раскритиковав внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе американской ПРО.

Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. Традиционно она проходит в гостинице Bayerischer Hof в Мюнхене. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран.