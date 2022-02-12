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34 минуты назад

Песков назвал «привлекательную» альтернативу Мюнхенской конференции

Майк Габриелян

Мюнхенская конференция по безопасности перестала быть дискуссионной площадкой и «превратилась в клуб одной точки зрения». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Песков назвал «привлекательную» альтернативу Мюнхенской конференции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это перестает быть дискуссионным клубом. В этом плане для нас гораздо более привлекателен Валдайский клуб, где все-таки сталкиваются разные точки зрения по-прежнему», - отметил представитель Кремля.

По его словам, Мюнхенская конференция остается интересной для многих участников. Но альтернативные мнения там не приемлют. Она превратилась в клуб одной точки зрения, потеряла объективность и «востребованность для нас».

Мюнхенская конференция по безопасности состоится с 18 по 20 февраля, она пройдет в очном формате впервые за два года. Президент России Владимир Путин не приедет на мероприятие.

На Мюнхенской конференции 2007 года российский лидер произнес речь, жестко раскритиковав внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе американской ПРО.

Мюнхенскую конференцию основали в 1963 году как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. Традиционно она проходит в гостинице Bayerischer Hof в Мюнхене. Сейчас это международный дискуссионный форум для политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из десятков стран.

Ранее Песков заявил, что НАТО 15 лет не может ответить на вопрос президента РФ, который был задан во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

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