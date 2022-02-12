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1 час назад

Антонов оценил заявления о "нападении" России на Украину во время Олимпиады

Елена Прошина

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США своими заявлениями о планируемом «вторжении» России на территорию Украины во время Олимпийских игр или после них «пускают пыль в глаза». Он подчеркнул, что Штаты указывают на разведданные, но не приводят никаких деталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу российского посольства в Facebook.

Антонов отреагировал на заявления о «нападении» России на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, комментарии американских политиков о том, что Россия «вторгнется» на Украину во время или после Олимпиады не подкреплены никакими доказательствами.

«Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — написал Антонов.

Он добавил, что даже американские обозреватели отмечают, что доверие граждан США к подобным заявлениям властей резко снизилось.

Ранее советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон все еще фиксирует признаки эскалации кризиса вокруг Украины. Кроме того, он пояснил, что Россия может начать «вторжение» на Украину во время Олимпиады в Пекине.

Позднее глава Пентагона распорядился отправить в Польшу еще три тысячи американских военнослужащих. Они прибудут туда в начале следующей недели.

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