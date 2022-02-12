Антонов отреагировал на заявления о «нападении» России на Украину

Посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что США своими заявлениями о планируемом «вторжении» России на территорию Украины во время Олимпийских игр или после них «пускают пыль в глаза». Он подчеркнул, что Штаты указывают на разведданные, но не приводят никаких деталей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на страницу российского посольства в Facebook.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, комментарии американских политиков о том, что Россия «вторгнется» на Украину во время или после Олимпиады не подкреплены никакими доказательствами.

«Вашингтон лишь продолжает "пускать пыль в глаза", основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит», — написал Антонов.

Он добавил, что даже американские обозреватели отмечают, что доверие граждан США к подобным заявлениям властей резко снизилось.

Ранее советник главы американского государства по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон все еще фиксирует признаки эскалации кризиса вокруг Украины. Кроме того, он пояснил, что Россия может начать «вторжение» на Украину во время Олимпиады в Пекине.