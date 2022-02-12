Песков: РФ находится у «красных линий» интересов безопасности

НАТО все еще не ответила на вопросы президента России Владимира Путина о приближении альянса к российским границам. В настоящий момент РФ находится непосредственно у «красных линий» интересов безопасности и своих национальных интересов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Ранее знаменитой речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности исполнилось 15 лет. Тогда глава российского государства раскритиковал внешнюю политику США и идею однополярного мироустройства. Он также выступил против намерений НАТО разместить объекты американской противоракетной обороны в Восточной Европе.

По словам Пескова, Путин в тот раз задал НАТО вопрос, зачем альянс приближается к российским границам со своей военной инфраструктурой.

«Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Как отметил Песков, глава российского государства уже тогда говорил, что нерасширение военной инфраструктуры НАТО на территорию ФРГ будет лучшей гарантией безопасности для России.