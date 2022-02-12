Песков: НАТО не может ответить на вопрос Путина в течение 15 лет

НАТО не могут ответить на вопрос президента РФ Владимира Путина о нерасширении НАТО к границам России, который был задан во время его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

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«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует Дмитрия Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля отметил, что бывший генсек НАТО Манфред Вернер в 1991 заявлял, что нерасширение военной инфраструктуры блока на ФРГ будет лучшей гарантией безопасности для России. «Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что, фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у „красных линий“ своих национальных интересов и интересов безопасности», — резюмировал Дмитрий Песков.