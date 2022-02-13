«Вторжение ослабит авторитет России». Байден созвонился с Путиным

Президент России Владимир Путин по просьбе Белого дома поговорил по телефону с американским коллегой Джо Байденом об украинском кризисе. Они обсуждали «вторжение» России на Украину, которое якобы готовит Москва. Байден предупредил, что если Россия выберет этот пусть, то потеряет свой авторитет.

Фото: Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters Михаил Метцель/РИА «Новости»/Reuters

Путин и Байден говорили по защищенной связи больше часа, разговор завершился в 20:06 мск, указала американская сторона. Кремль ранее уточнял, что Путин и Байден связались по просьбе американской стороны. Американская сторона запросила телефонный разговор с Путиным, ссылаясь на вероятность "вторжения" России на Украину, заявил журналистам в пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Видео дня

Белый дом сообщил, что в разговоре речь шла о военном присутствии России около украинских границ.

"Президент Байден повторил, что дальнейшее вторжение России на Украину вызовет массовые человеческие страдания и ослабит авторитет России", - подчеркнул Белый дом.

Американский президент сообщил Путину, что если Россия попытается атаковать Украину, США и союзники дадут на это решительный ответ и сделают так, что Россия понесет "быстрые и серьезные издержки".

"Президент Байден ясно дал понять президенту Путину, что, хотя Соединенные Штаты по-прежнему готовы заниматься дипломатией при полной координации с нашими союзниками и партнерами, мы в равной степени готовы и к другим сценариям", - резюмировал Белый дом.

Сотрудник администрации США высокого ранга на спецбрифинге для журналистов назвал разговор Путина и Байдена "профессиональным и содержательным". По его словам, "не было принципиальных изменений в динамике, которая имела место в последние несколько недель".

"Президенты согласились с тем, что наши команды продолжат взаимодействие в предстоящие дни", - уточнил чиновник.

Он отметил, что Вашингтон пока точно не знает, готова ли Россия в действительности атаковать Украину.

"Россия все равно может принять решение действовать дальше [против Украины] с применением военной силы. Это вполне реальная возможность. Остается не ясным, хочет Россия добиваться своих целей дипломатией или силой", - сказал чиновник.

Помощник президент России Ушаков сообщил, что Байден в разговоре с Путиным упоминал о возможных жестких санкциях против России, но не делал на этом акцент. Путин же, по его словам, "подробно изложил подходы российской стороны, пояснил, почему именно сейчас назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России".

"Разговор продолжался чуть более часа… Сегодняшний разговор прошел в обстановке беспрецедентного нагнетания американскими официальными лицами истерии о якобы неминуемом вторжении России на Украину. Это всем известно", - отметил Ушаков.

Он добавил, что Россия рассмотрит соображения, которые Байден озвучил в разговоре с Путиным. Ушаков также отметил, что президенты не затрагивали инцидент с американской атомной подлодкой, которую вечером 12 февраля засекли российские военные в российских территориальных водах в районе Курил.

По версии Минобороны, подлодка должна была шпионить за российскими учениями, но ее раскрыли до того, как американцы что-то узнали. В итоге российские военные вынудили подлодку уплыть. 12 февраля по телефону также переговорили министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Лавров предупредил Блинкена, что пропаганда Запада о готовящейся атаке России может плохо повлиять на украинский кризис. Мнимая угроза способна спровоцировать Киев попытаться силой вернуть Донбасс.

"Министр [Лавров в разговоре с Блинкеным] подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса", - указал российский МИД.

Блинкен со своей стороны предупредил, что если Россия "пойдет по пути агрессии и продолжит вторжение в Украину", она получит "решительный и массированный" ответ от Запада. Он добавил, что Вашингтон готов урегулировать кризис дипломатическим путем.