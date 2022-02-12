Захарова: Запад любой ценой пытается развязать мировую войну

Страны Запада нуждаются в войне, потому они готовы сделать все для того, чтобы ее развязать. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова .

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

По ее словам, весь мир наблюдает за тем, как имперские и милитаристские амбиции США обличают себя. «Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — подчеркнула она. Захарова добавила, что все это обслуживает бригада пропагандистов, которую возглавляет издание Bloomberg.