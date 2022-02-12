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54 минуты назад

Захарова: Запад любой ценой пытается развязать мировую войну

Ura.Ruиещё 2

Страны Запада нуждаются в войне, потому они готовы сделать все для того, чтобы ее развязать. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова: Запад любой ценой пытается развязать мировую войну
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — написала Мария Захарова в своем telegram-канале.

По ее словам, весь мир наблюдает за тем, как имперские и милитаристские амбиции США обличают себя. «Каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей», — подчеркнула она. Захарова добавила, что все это обслуживает бригада пропагандистов, которую возглавляет издание Bloomberg.

Ранее URA.RU сообщало, что в МИД России раскрыли масштабную дезинформационную компанию Запада, направленную против России. В ведомстве привели примеры заведомо фейковых публикаций иностранных СМИ. Захарова назвала извращенцами тех, кто пускает слухи о «вторжении России на Украину». В Кремле обвинили Bloomberg в распространении недостоверной информации.

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