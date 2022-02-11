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6 минут назад

МИД ответил на заявления США о "вторжении" России на Украину

Елена Прошина

МИД России на своем сайте привел примеры публикаций масштабной дезинформационной кампании западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В ведомстве считают, что власти западных стран и СМИ вступили в сговор для нагнетания искусственной напряженности.

МИД ответил на заявления США о "вторжении" России на Украину
Фото: ReutersReuters

«Можно говорить о сговоре властей западных стран и СМИ в целях нагнетания искусственной напряженности вокруг Украины путем массированного и скоординированного вброса ложной информации в геополитических интересах, в частности, чтобы отвлечь внимание от собственных агрессивных действий», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что мировое информационное пространство столкнулось с беспрецедентной по своей масштабности и проработанности медийной кампанией, цель которой — убедить мировую общественность в том, что Россия готовит вторжение на территорию Украины.

«По сути, западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне», - подчеркнули в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что при этом игнорировались заверения Москвы в приверженности мирному дипломатическому урегулированию кризиса на Украине, а также игнорировалась озабоченность России продвижением западной военной инфраструктуры к границам РФ.

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