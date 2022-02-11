Зюганову посоветовали покинуть больницу

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал о состоянии Геннадия Зюганова. У лидера КПРФ нет коронавируса.

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«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», – написал политик у себя в телеграм-канале.

Сергей Обухов отметил, что состояние Зюганова нормальное. Кроме этого, секретарь ЦК КПРФ посоветовал главе компартии покинуть ЦКБ, чтобы не подхватить внутрибольничную инфекцию.

Сам Обухов написал о себе в телеграм-канале «Обухов.PRO», что болеет коронавирусом уже во второй раз.