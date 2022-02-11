Зюганову посоветовали покинуть больницу

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов рассказал о состоянии Геннадия Зюганова. У лидера КПРФ нет коронавируса.
«Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ легкие чистые», – написал политик у себя в телеграм-канале.
Сергей Обухов отметил, что состояние Зюганова нормальное. Кроме этого, секретарь ЦК КПРФ посоветовал главе компартии покинуть ЦКБ, чтобы не подхватить внутрибольничную инфекцию.
Сам Обухов написал о себе в телеграм-канале «Обухов.PRO», что болеет коронавирусом уже во второй раз.
О том, что Геннадий Зюганов оказался в больнице, стало известно днем 11 февраля. «ФедералПресс» писал, что внук лидера КПРФ сообщил подробности о состоянии политика. По его словам, Зюганов общается с семьей и коллегами.