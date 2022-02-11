В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 74.99EUR 85.36
Войти в почту
1 час назад

Пользователи Twitter обвинили Трасс в плохих манерах на встрече с Лавровым

Газета.Ru

Иностранные пользователи Twitter обвинили главу МИД Великобритании Элизабет Трасс в плохих манерах во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Пользователи прокомментировали видео в профиле ASB News, где Трасс помешала работе переводчиков, начав свою речь раньше времени.

Трасс упрекнули в плохих манерах на встрече с Лавровым
Фото: ReutersReuters

«Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, но еще и забыла дома свои манеры», — написал пользователь.

Другой комментатор его поправил: «это не плохие манеры, а обычная наглость».

Лавров попросил не переводить речь Трасс на встрече в Москве

Другие пользователи обратили внимание на деликатное поведение Лаврова, который жестом указал Трасс на конфуз.

«Мне так понравилось, насколько вежливо Лавров ее остановил», — говорится в комментарии пользователя.

Читатели отметили, что российский министр прекрасно говорит на английском, но не мог ничего разобрать из-за «чертовщины» вокруг.

Также Трасс во время переговоров с Лавровым заявила, что Ростовская и Воронежская области не принадлежат России.

Трасс 10 февраля посетила российскую столицу для переговоров с Лавровым по ситуации на Украине. Глава МИД РФ заявил, что отношения Москвы и Лондона достигли самой низкой отметки за многие годы. Лавров выразил надежду, что страны смогут восстановить двустороннее сотрудничество, а Лиз Трасс ожидает, что переговоры поспособствуют укреплению европейской безопасности.

Последние новости
44
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители