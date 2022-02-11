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47 минут назад

МИД России нашел в украинском ультиматуме «неприемлемую терминологию»

Газета.Ru

МИД России готовит ответ на требование внешнеполитического ведомства Украины детально разъяснить действия российских военных вблизи украинской границы и в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

МИД России нашел в ультиматуме Киева «неприемлемую терминологию»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам собеседника агентства, в российском МИД украинский запрос назвали необоснованным и нашли в нем «неприемлемую терминологию» относительно Крыма. Там отметили, что перемещения вооруженных сил РФ по своей территории не дает Киеву оснований для запуска Венского механизма, и усмотрели в этом отвлечение внимания мирового сообщества от украинской военной активности.

Москва ответит Киеву «в ближайшее время», резюмировал источник.

Киев дал Москве 48 часов на разъяснения "военной деятельности"

Как ранее заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, у России есть 48 часов на подготовку ответа. Он отметил, что, если Киев не получит разъяснений, или предоставленная Москвой информация окажется недостаточной или ненадлежащей, украинский МИД обратится странам-участникам Венского документа за созывом чрезвычайной встречи.

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