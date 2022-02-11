Внук Зюганова рассказал о его состоянии

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу не из-за коронавируса. Об этом заявил внук политика Леонид Зюганов.
«У Геннадия Андреевича ежегодно проходит плановое обследование в январе-феврале, то есть ничего общего с ковидом нет. Просто на фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) все подумали, что и у Зюганова коронавирус», — сообщил он в интервью газете «Вечерняя Москва».
По его словам, с его дедушкой все хорошо.
Как сообщалось ранее, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пояснил, что решение о госпитализации Зюганова было принято по совету врачей с учетом перенесенных политиком в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств, кроме того, учитывается эпидемиологическая обстановка.