Внук Зюганова рассказал о его состоянии

«У Геннадия Андреевича ежегодно проходит плановое обследование в январе-феврале, то есть ничего общего с ковидом нет. Просто на фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) все подумали, что и у Зюганова коронавирус», — сообщил он в интервью газете «Вечерняя Москва».