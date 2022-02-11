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44 минуты назад

Внук Зюганова рассказал о его состоянии

Свободная пресса

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу не из-за коронавируса. Об этом заявил внук политика Леонид Зюганов.

Внук Зюганова рассказал о его состоянии
Фото: ТАССТАСС

«У Геннадия Андреевича ежегодно проходит плановое обследование в январе-феврале, то есть ничего общего с ковидом нет. Просто на фоне ситуации с Владимиром Вольфовичем (Жириновским) все подумали, что и у Зюганова коронавирус», — сообщил он в интервью газете «Вечерняя Москва».

По его словам, с его дедушкой все хорошо.

Геннадий Зюганов госпитализирован

Как сообщалось ранее, глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко пояснил, что решение о госпитализации Зюганова было принято по совету врачей с учетом перенесенных политиком в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств, кроме того, учитывается эпидемиологическая обстановка.

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