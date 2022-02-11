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17 минут назад

В ЛДПР попросили патриарха молиться за Жириновского

Lenta.ru

Первый заместитель руководителя ЛДПР Василий Власов обратился к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой помолиться за здоровье лидера партии Владимира Жириновского. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ЛДПР.

В ЛДПР попросили патриарха молиться за Жириновского
Фото: ТАССТАСС

Там отметили, что обращение является личной инициативой Власова и не отражает позиции всей партии.

Текст обращения первого замглавы партии опубликован в Telegram-канале издания Ura.ru.

В нем отмечается, что лидер ЛДПР является глубоко верующим человеком, и подчеркиваются его усилия в укреплении отношений между государством и церковью.

«Прошу вашей помощи в организации чтения сорокоуста о здравии Владимира Вольфовича», — обращается Власов к патриарху.

В среду, 9 февраля, пресс-служба Минздрава сообщила, что лидер ЛДПР со 2 февраля находится в Центральной клинической больнице Москвы (ЦКБ) из-за осложнений, вызванных заражением омикрон-штаммом. В ведомстве уточнили, что политик находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь.

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