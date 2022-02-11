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1 час назад

ЛДПР собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского

Елена Прошина

Члены ЛДПР собрали экстренное совещание в связи с госпитализацией лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на свои источники.

ЛДПР собрала экстренное совещание из-за болезни Жириновского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, в совещании приняли участие все члены фракции ЛДПР в Госдуме и руководители всех региональных отделений партии.

«Обсуждались самые разные вопросы, в частности, то, как мы будем жить в случае, если ситуация с болезнью Владимира Вольфовича затянется (о самых негативных сценариях никто, к счастью, сейчас даже речи не ведет)», — рассказал источник URA.RU.

Врачи сообщили о состоянии Жириновского

При этом, по словам собеседника агентства, на совещании были «люди, которые уже прямо начали делить деньги и должности, заявляли о необходимости экстренного проведения съезда и перераспределения бюджетов».

Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали в больницу с коронавирусом. Отмечалось, что состояние лидера ЛДПР тяжелое, его подключили к ИВЛ, но в пресс-службе партии эту информацию опровергают, заявляя, что политик чувствует себя хорошо и даже продолжает работу с документами.

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