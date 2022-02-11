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18 минут назад

Зюганов оказался в одной больнице с Жириновским

Lenta.ruиещё 5

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) Москвы. Об этом сообщил глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко, передает «Интерфакс». В этой же больнице проходит лечение председатель ЛДПР Владимир Жириновский.

Зюганов оказался в одной больнице с Жириновским
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Ющенко, Зюганов в силу должности контактирует со многими людьми, и в последнее время у него были признаки простудного заболевания.

«И чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что решение лечь в больницу политик принял с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств.

О госпитализации Жириновского сообщалось в четверг, 10 февраля. Лидер ЛДПР попал в ЦКБ Москвы из-за заражения омикрон-штаммом коронавируса. Председатель партии две недели скрывал, что заболел COVID-19 из-за боязни, что информация об этом внесет ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

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