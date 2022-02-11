Зюганов оказался в одной больнице с Жириновским

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По словам Ющенко, Зюганов в силу должности контактирует со многими людьми, и в последнее время у него были признаки простудного заболевания.

«И чтобы исключить любые риски, превентивно по совету врачей он на несколько дней помещен в больницу», — сообщил пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что решение лечь в больницу политик принял с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств.