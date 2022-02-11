В Кремле ответили на угрозу США применить «акт Родченкова»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с применением американского «акта Родченкова» к россиянам. Об этом сообщает ТАСС.

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Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ранее заявил, что Вашингтон может наказать россиян, причастных к ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, по «акту Родченкова».

Григорий Родченков - экс-глава Московской антидопинговой лаборатории. Его показания стали причиной антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов.

В ноябре 2020 года власти США приняли «акт Родченкова», который вводит уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов (для физлиц и юрлиц).

Тайгарт заявил, что антидопинговый закон, позволяющий США преследовать в судебном порядке иностранных спортсменов и спортивных чиновников, должен действовать и на Олимпиаде в Пекине.

«Мы живем в полумраке. Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает большего», - заявил он.

Комментируя слова Тайгарта, Песков заявил, что власти РФ категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства.

«Касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может», - подчеркнул он.