В Кремле ответили на угрозу США применить «акт Родченкова»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле категорически не согласны с применением американского «акта Родченкова» к россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт ранее заявил, что Вашингтон может наказать россиян, причастных к ситуации с допинг-пробой фигуристки Камилы Валиевой, по «акту Родченкова».
Григорий Родченков - экс-глава Московской антидопинговой лаборатории. Его показания стали причиной антидопинговых расследований в отношении российских спортсменов.
В ноябре 2020 года власти США приняли «акт Родченкова», который вводит уголовное преследование нарушителей антидопинговых правил по всему миру. Им грозят тюремное заключение сроком до десяти лет и штрафы от 250 тысяч до одного миллиона долларов (для физлиц и юрлиц).
Тайгарт заявил, что антидопинговый закон, позволяющий США преследовать в судебном порядке иностранных спортсменов и спортивных чиновников, должен действовать и на Олимпиаде в Пекине.
«Мы живем в полумраке. Чистые спортсмены заслуживают лучшего, и эта бедная молодая девушка заслуживает большего», - заявил он.
Комментируя слова Тайгарта, Песков заявил, что власти РФ категорически не согласны с трансграничным применением американского законодательства.
«Касается это спорта или еще чего-то. И здесь никакого сотрудничества быть не может», - подчеркнул он.
По словам Пескова, в Кремле убеждены, что в ситуации Валиевой речь идет о «каком-то недоразумении».