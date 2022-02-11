Медведев: приток мигрантов в Россию в 2021 году стал на треть больше, чем в 2020 году

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Приток мигрантов в Россию растет, в прошлом году он стал на треть больше, чем в 2020 году, заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев на совещании о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

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"Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - сказал Медведев, отметив, что речь идет чаще всего о людях из соседних с Россией стран.

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"По данным органов МВД, на сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от 1 до 5 млн человек", - добавил он. В основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы "весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах", отметил зампред Совбеза.

Медведев обратил внимание, что в местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. "Это мировая проблема, и у нас она тоже присутствует в полном объеме. [Проблема образования] своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут по собственным законам и понятиям и, самое главное, игнорируют наши законы", - продолжил он. По словам заместителя председателя СБ, без должного контроля они могут стать и становятся "рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности".

Он также указал, что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую враждебные. "Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, достаточно спичку, что называется, поднести", - считает Медведев.

В связи с этим он призвал усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с формальными и неформальными лидерами этих диаспор. "Сегодняшних мер, это очевидно, абсолютно недостаточно, стычки происходят каждый день", - подчеркнул политик. В целом он заявил о важности вопросов интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе. "С этим связаны экономические, правовые, финансовые, весьма сложные социокультурные проблемы. Надо, вне всякого сомнения, на этой теме сконцентрироваться, поскольку она вызывает и напряжение в обществе, и резонанс", - заключил он.

Интересы россиян и нацбезопасность

Приоритетом РФ остаются интересы ее граждан и национальная безопасность, хотя для иностранцев в России должны создаваться комфортные условия, заявил Медведев.

"Любой переезд на новое место - это всегда проблема для человека, это ощущают даже те, кто меняет регион проживания, особенно когда человек едет в другую страну, поэтому процессы адаптации мигрантов должны быть комфортными и безопасными и для них, и для принимающей стороны, то есть для российского общества в целом", - указал он.

"Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы предоставить иностранцам возможность легально трудиться в России, получать здесь и образование, и медицинскую помощь, растить детей, но хочу специально отметить, что приоритетом для нас остаются вопросы нашей национальной безопасности, нашего государства, благополучие и комфорт наших людей - именно наших людей", - подчеркнул заместитель председателя Совбеза.

Медосвидетельствование

По мнению Медведева, медицинское освидетельствование иностранцев, въезжающих в Россию на длительный срок, должно стать обязательным. "В сегодняшней эпидемиологической обстановке имеют особое значение и вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в нашу страну на достаточно длительный срок. Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - указал он.

Кроме того, продолжил Медведев, подход к разным категориям мигрантов должен быть гибким и дифференцированным, так как в одном случае речь идет о высококвалифицированных специалистах, в другом - о людях без квалификации. "Здесь тоже есть о чем подумать. Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными. Они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры, применительно к отдельным категориям", - подчеркнул замглавы Совбеза.

По его мнению, в этой работе стоит учесть и опыт зарубежных стран. При этом Медведев напомнил, что ранее в России приняли федеральный закон, который устанавливает новые правила обязательных медицинских освидетельствований для отдельных категорий мигрантов.

Ситуация в регионах

Медведев раскритиковал муниципальные и региональные власти России за отсутствие информации о миграционных потоках на их территориях.

"Проблема власти - это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это все не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются или какие-то другие структуры федеральные или, как минимум, региональные, и от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами", - сказал Медведев. Он подчеркнул, что местные власти "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам".

"Но не только муниципальные власти. И региональные власти, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания, во всяком случае, в ряде регионов", - констатировал заместитель председателя СБ.

О комиссии СБ по вопросам миграционной политики

Медведев напомнил, что ранее президент Владимир Путин подписал указ об образовании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Согласно документу, новую структуру будет возглавлять заместитель председателя СБ.