«Ты россиянка»: Песков обратился к Валиевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о «безграничной и полной» поддержке Кремлем фигуристки Камилы Валиевой и посоветовал ей «гордо ходить везде». Об этом пишет ТАСС.

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7 февраля сборная России досрочно завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном соревновании по фигурному катанию. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил церемонию награждения фигуристов со ссылкой на юридические обстоятельства — оказалось, что допинг-проба фигуристки Валиевой дала положительный результат.

Ожидается, что Спортивный арбитраж вынесет решение по делу фигуристки до 15 февраля, когда должны начаться индивидуальные соревнования Олимпиады по фигурному катанию. Сегодня Валиева приняла участие в тренировке. После ее окончания журналист британского издания Daily Mail в грубой форме обратился к россиянке, требуя отметить, принимала ли она допинг. Спортсменка прошла мимо, закрывшись капюшоном.

По словам Пескова, в Кремле полностью поддерживают Валиеву и призывают ее побеждать.

«Безгранично, абсолютно безгранично и полностью, и в любом случае мы поддерживаем нашу Камилу Валиеву и призываем всех ее поддерживать. И говорим Камиле: «Камила, не прячь своего лица, ты россиянка, гордо ходи везде и, главное, выступай и всех побеждай!» - подчеркнул Песков.