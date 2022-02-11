Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время посещения многофункционального миграционного центра в Боровском районе уличил одного из мигрантов в обмане. Соответствующие кадры глава региона опубликовал на своей странице в Instagram .

«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» – сообщил на своей странице Шапша.

Губернатор также рассказал, что первый же попавшийся «гость с юга» явно не владел русским языком, при этом у него был на руках сертификат, подтверждающий языковые знания. Как выяснил чиновник, этот документ мигрант приобрел за 5 тысяч рублей.