Губернатор Калужской области Владислав Шапша во время посещения многофункционального миграционного центра в Боровском районе уличил одного из мигрантов в обмане. Соответствующие кадры глава региона опубликовал на своей странице в Instagram.
Оказалось, что подавший документы иностранец не знает русского языка.
«Он вообще не понимал, что я у него спрашиваю! По-русски ни бельмеса!» – сообщил на своей странице Шапша.
Губернатор также рассказал, что первый же попавшийся «гость с юга» явно не владел русским языком, при этом у него был на руках сертификат, подтверждающий языковые знания. Как выяснил чиновник, этот документ мигрант приобрел за 5 тысяч рублей.
«Принял решение. С сегодняшнего дня все документы от мигрантов, которые по факту не знают нашего языка, но предоставляют «липовые» сертификаты, будут направляться миграционным центром в органы внутренних дел для проверки», – заявил руководитель региона.