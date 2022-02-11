Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова отчитала главу города Мегион Олега Дейнеку за стук ручки во время совещания, которое проходило по видеосвязи. Фрагмент записи публикует Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки».

«Уберите у Олега Александровича ручку, привяжите руки. Вы нас страшно напрягаете», – заявила глава региона после выступления Дейнеки.

Ранее сообщалось, что заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков одобрительно высказался о массовых сталинских репрессиях во время обсуждения вопроса, связанного с инвестпроектом в регионе.