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1 час назад

Володин назвал дату рассмотрения проекта обращения о признании ЛНР и ДНР

Lenta.ru

Совет Государственной Думы в понедельник, 14 февраля, рассмотрит проект обращения КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин назвал дату рассмотрения проекта обращения о признании ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Володин уточнил, что Совет Госдумы решит, рассматривать ли проект обращения к президенту России Владимиру Путину или направить документ в МИД для получения отзыва.

Спикер Госдумы рассказал, что «Единая Россия» высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции и оказание социальной помощи жителям. Проект постановления поддержали КПРФ и «Справедливая Россия — За правду».

Он добавил, что вопрос о необходимости признания ДНР и ЛНР очень ответственный, так как речь идет о защите жителей Донецкой и Луганской народных республик.

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