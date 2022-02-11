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25 минут назад

Козак заявил о готовности России прописать свои обязательства по «Минску»

Елена Прошина

Замглавы администрации российского президента, представитель делегации на встрече в «нормандском» формате Дмитрий Козак сообщил, что Москва была готова прописать свои обязательства по Минским соглашениями, если Париж, Киев и Берлин считали ее стороной конфликта, сообщает РИА Новости.

Россия готова прописать свои обязательства по «Минску»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, Франция, Украина и Германия ответили: «Мы не знаем». Аналогичный ответ был получен от партнеров по «нормандскому» формату на вопрос о том, какие пункты «Минска» не выполняет Донбасс.

Как подчеркнул Козак, в украинском урегулировании сложилась патовая ситуация. В настоящее время требуются конкретные идеи от представителей Киева, Берлина и Парижа, каким образом можно окончательно разрешить конфликт.

Отмечается, что переговоры политсоветников в «нормандском» формате, которые состоялись в Берлине, закончились без ощутимых результатов и заявлений.

«Мы пытались согласовать итоговое заявление наших переговоров, отталкиваясь от предыдущей встречи в Париже 26 января... Но преодолеть эти разногласия сегодня не удалось", — сказал Козак.

Подчеркивается, что Украина отказалась в итоговом документе даже цитировать минские соглашения.

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